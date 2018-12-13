Новак назвал политическим давлением призыв Европарламента блокировать "Северный поток 2"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Призыв Европарламента блокировать строительство "Северного потока 2" - это политическое давление на участников проекта, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы неоднократно это слышим от отдельных инициаторов - противников этого проекта. На сегодняшний день это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта. Проект продолжает реализовываться", - сказал он журналистам.

Глава Минэнерго РФ также сообщил, что Россия, Евросоюз и Украина по-прежнему ведут переговоры о дате проведения трехсторонней встречи по транзиту российского газа в Европу через Украину. "У нас был разговор с Марошем Шефчовичем (вице-президент ЕС - ИФ). Мы рассчитываем, что встреча будет во второй половине января месяца, а до этого еще будет проведена встреча на уровне экспертов", - сказал он.

Точная дата трехсторонних переговоров появится уже после технической встречи экспертов, но ее время проведения пока неизвестно.

По словам Новака, Россия по-прежнему готова рассматривать вопрос мирового урегулирования стокгольмского арбитража, если Украина также будет готова пойти на него. "Мы неоднократно говорили, что выражаем готовность урегулировать этот спор, который в суде до сих пор идет... Я думаю, если будут такие согласия со стороны партнеров, встречное движение, мы готовы", - отметил министр.