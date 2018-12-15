В Винницкой епархии опровергли информацию о захвате собора

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-служба Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата назвала фейковыми сообщения СМИ о захвате в субботу Преображенского кафедрального собора.

"Сообщаем, что с 1991 года фактически и с 1993 года юридически помещения Спасо-Преображенского кафедрального собора г.Виннице переданы в постоянное безвозмездное пользование религиозной общине собора и сейчас остаются в пользовании общины. В то же время постройки собора и исторического архитектурного комплекса "Муры", в который они входят и который является памятником архитектуры национального значения, является собственностью государства Украина и находятся под ее охраной", - сказано на сайте Винницкой епархии (УПЦ МП).

Подчеркивается, что в настоящее время в Преображенском соборе в Виннице спокойно. "Совершаются богослужения и отправляются требы для прихожан храма", - говорится в сообщении.

В Винницкой епархии также отмечают, что Винницкая обладминистрация накануне предостерегла граждан от любых противоправных действий на религиозной почве, особенно учитывая то, что на территории области действует правовой режим военного положения. "Храмы переданы религиозным общинам как юридическим лицам в управление, а земля - в постоянное пользование. Попытки других лиц заявить о своих правах на объекты, вопреки действующим правовым нормам, могут расцениваться как нарушение законодательства Украины", - цитирует пресс-служба епархии предостережение ОГА.

По информации епархии, среди таких храмов назван и Спасо-Преображенский кафедральный собор.

"Таким образом, государство в лице областной власти заявило об обеспечении безопасности и предотвращения любых силовых действий относительно кафедрального собора и верующих", - подчеркнули в Винницкой епархии.

Ранее в субботу СМИ со ссылкой на сайт "Союз православных журналистов" сообщили, что Винницкий Преображенский кафедральный собор УПЦ захватили сразу после утреннего богослужения.