Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-09" приземлился в Казахстане

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", в бытовом отсеке которого в августе было обнаружено просверленное отверстие, с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами NASA Сериной Ауньон-Чэнселлор и ЕКА Александром Герстом, в 8:02 gj по Москве успешно приземлился в Казахстане, передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

"Есть посадка", - сообщил диктор трансляции в ЦУП.

Экипаж приземлился юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, к месту посадки отправились поисково-спасательные отряды, которые эвакуируют членов экипажа из аппарата.

Корабль отстыковался от МКС в 04:40 по Москве, затем приступил к снижению, разделился на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорел в плотных слоях атмосферы.

Помимо космонавтов, в спускаемом аппарате находятся различные грузы, в основном, связанные с научной программой МКС, однако наибольший интерес представляют образцы герметика и микрометеоритной защиты бытового отсека "Союза", привезенные на Землю Прокопьевым.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля. 11 декабря в ходе внепланового выхода в открытый космос космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели уникальную операцию по изъятию с внешней стороны корабля образцов микрометеоритной защиты и проб герметика, которым было заделано отверстие. Прокопьев доставил их на Землю, где эксперты-криминалисты проведут исследование образцов, чтобы установить обстоятельства возникновения отверстия.