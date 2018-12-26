Турецкая делегация приедет в Москву 29 декабря для переговоров по Сирии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Высокопоставленная турецкая делегация в конце этой недели посетит Россию для переговоров по Сирии, сообщает в среду газета Daily Sabah со ссылкой на пресс-секретаря "Партии справедливости и развития" Омера Челика.

Ожидается, что визит состоится в субботу, 29 декабря.

В состав делегации войдут глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и официальный представитель президента Ибрагим Калын.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии. Он тогда отмечал, что вскоре официальная турецкая делегация посетит Москву, и по итогам ее поездки может быть запланирована его встреча с Путиным.