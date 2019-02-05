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СПЧ попросил украинского омбудсмена проконтролировать расследование гибели россиянина

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ обратился к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой обеспечить объективное расследование гибели в украинской тюрьме россиянина Валерия Иванова.

"Совет выражает крайнюю озабоченность ситуацией в связи с гибелью Иванова и просит Вас взять ситуацию под личный контроль и принять меры в рамках своей компетенции для обеспечения объективного расследования обстоятельств случившегося и привлечения к ответственности тех, кто допустил нарушение прав российского гражданина", - говорится в письме главы СПЧ Михаила Федотова, опубликованном на сайте Совета во вторник.

В документе отмечается, что смерть Иванова - "не единичный случай жестокого и бесчеловечного обращения с россиянами в местах принудительного содержания на Украине".

"Просим сделать все от Вас зависящее, с тем, чтобы права россиян, находящихся в пенитенциарных учреждениях Украины, были обеспечены в соответствии с международными правовыми нормами и требованиями", - говорится в обращении.

Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов в минувшую пятницу заявил журналистам, что смерть Иванова во Львовской колонии была насильственной.

"Смерть Валерия Иванова - не случайность. Экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки. Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности", - сказал Грызлов.

Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело о непреднамеренном убийстве жителя Архангельской области, погибшего в исправительной колонии на Украине.

Иванов был гражданином России, но во время конфликта проживал на территории Донбасса.

Теги: СПЧ, Украина

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