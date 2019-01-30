В мире

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии достигло 84

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Число жертв прорыва дамбы в районе бразильского Белу-Оризонти увеличилось до 84, более 270 пропали без вести, сообщает в среду издание Globo со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 58 погибших.

При этом местные власти и Фабиу Шварцман - генеральный директор компании Vale, которой принадлежит плотина, - накануне сообщали, что надежда на то, что из пропавших без вести удастся спасти кого-то живым, очень мала.

В воскресенье в районе крушения возобновилась спасательная операция, прерывавшаяся ввиду рисков аварии на второй дамбе.

В результате катастрофы более 24 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.

Прорыв плотины в районе Белу-Оризонти (штата Минас-Жерайс) произошел 25 января.

В 2015 году там уже произошел прорыв дамбы. Тогда погибли 19 человек. Последствия разрушений восстанавливали до сих пор. Как сообщила в твиттере бывшая министр окружающей среды Марина Силва, никто не понес ответственности за катастрофу трехлетней давности.

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Теги: Бразилия

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