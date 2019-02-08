Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 157

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии в январе, сообщило издание Globo со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 150 погибших.

Прорыв плотины в районе Белу-Оризонти (штата Минас-Жерайс) произошел 25 января.

В 2015 году там уже произошел прорыв дамбы. Тогда погибли 19 человек. Последствия разрушений восстанавливали до сих пор. Как сообщила в твиттере бывшая министр окружающей среды Марина Силва, никто не понес ответственности за катастрофу трехлетней давности.