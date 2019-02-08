Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийСпортМеждународный Паралимпийский комитет частично восстановил ПКР в правахВ РоссииВ Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина
В мире Brexit

Британский премьер отправится в Ирландию для переговоров по Brexit

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министры Ирландии и Великобритании в пятницу проведут встречу, чтобы обсудить будущее ирландской границы после Brexit, сообщает агентство Associated Press.

На обеде в Дублине с ирландским премьером Лео Варадкаром британский премьер Тереза Мэй будет отстаивать стремление Великобритании внести изменения в сделку с ЕС по Brexit, отмечает агентство.

В миреПарламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с БрюсселемПарламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с БрюсселемЧитать подробнее

Кроме того, в пятницу проводят переговоры генпрокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс и его ирландский коллега Симус Вулф. Темой их встречи также станет вопрос границы с Ирландией.

Ранее Мэй побывала в Брюсселе, где она встретилась с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе встречи политики договорились о проведении дальнейших консультаций между рабочими группами по Brexit. В то же время, Юнкер подчеркнул, что ЕС не намерен возвращаться к обсуждению соглашения о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится "страховочный план" по ирландской границе.

Также Мэй встретилась в Брюсселе с председателем Европейского совета Дональдом Туском, который после встречи отметил, что прорыва в переговорах с Лондоном не наблюдается.

Вопрос ирландской границы стал для Великобритании особенно острым после того, как из-за него сделку по Brexit отверг британский парламент. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение "страховочного плана" приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Теги: Тереза Мэй, Великобритания, Brexit, Ирландия

Новости по теме

В мире
Politico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в СШАPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в США
По словам источников газеты, Трамп подпишет запрет на его использование в американских беспроводных сетях уже на следующей неделеПодробнее
 Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"
Всего к предполагаемому отравлению, по мнению полиции, причастны пятеро граждан РФПодробнее
 "Ъ" сообщил, что россияне прилетят 11 февраля для мониторинга выборов на Украине"Ъ" сообщил, что россияне прилетят 11 февраля для мониторинга выборов на Украине
Две сотрудницы неправительственных организаций прибудут в Киев под мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человекаПодробнее
 WSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреляWSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреля
Как уточняет газета, значительная часть контингента должна покинуть Сирию уже в середине мартаПодробнее
Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на УкраинеРада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине
При этом миссия БДИПЧ ОБСЕ внесла двух россиян в список наблюдателейПодробнее
 Третий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушенияТретий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушения
По данным The Daily Telegraph, Сергей Федотов в последний момент отказался уезжать вместе с Александром Петровым и Русланом БошировымПодробнее
 Комитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 годаКомитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 года
Расследование возобновят на фоне победы Демократической партии на промежуточных выборах в КонгрессПодробнее
 США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"
Военные пока не подтвердили, что испытание прошло успешноПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийСпортМеждународный Паралимпийский комитет частично восстановил ПКР в правахВ РоссииВ Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу ПутинаМоскваПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляВ миреDaily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"В миреPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в США

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%В декабре прошлого года ставка была повышена на 25 базисных пунктов Подробнее

ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2019 году в 1,2-1,7%

Росгвардия за год выявила больше 25 тысяч нарушений в охране объектов ТЭК

В ОНК сообщили об ухудшении здоровья обвиняемого по делу "МРСК Центра"

Государству предложат выделить 20 млрд рублей на газовые датчики в панельных домах

Сборную России на этапы КМ по биатлону в Канаде и США сформировали по наличию виз

Британский премьер отправится в Ирландию для переговоров по Brexit

Титов вступился за директора аэропорта в Кургане, обвиняемого в вырубке леса на летном поле

Лорд Баркер: Никогда не позволяйте кризису пройти впустую

Лорд Баркер: Никогда не позволяйте кризису пройти впустуюГлава совета директоров En+ рассказал, что ждет компанию после исключения из "черного списка" Минфина США Подробнее

Эвакуатор уронил внедорожник на мосту в Иркутске и спровоцировал массовое ДТП

В Кремле прокомментировали решение Международного паралимпийского комитета по ПКР

Путин огласит послание Федеральному Собранию 20 февраля

Ульяновских суворовцев доставили на лечение в Москву

В Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина

В Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу ПутинаПо словам Дмитрия Пескова, экс-президент Украины был обеспечен охраной сразу после приезда в страну Подробнее

Лорд Баркер останется во главе нового совета директоров En+

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 9 февраля

В Перми завели дело после обнаружения истощенных и обезвоженных стариков в частном приюте

Правительство выделило 74,9 млрд рублей на развитие ОПК в 2019-2027 годах

Порошенко пообещал в 2023 году подать заявку на вступление Украины в ЕС

Россельхозбанк и Сбербанк выплатят страховые возмещения вкладчикам Радиотехбанка

Паралимпийский комитет России назвал запоздалым решение МПК о восстановлении членства

Число пострадавших кузбасских горняков в перевернувшемся автобусе увеличилось до 18

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');