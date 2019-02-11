Экономисты оценили потери Германии от жесткого Brexit

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Германии могут потерять работы до 100 тыс. человек в случае выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) без торгового соглашения, свидетельствуют результаты исследования экономистов из Института экономического анализа имени Лейбница в Галле и университета имени Мартина Лютера в Галле-Виттенберге.

В частности, в случае "жесткого" Brexit рабочих мест могут лишиться около 15 тыс. человек, занятых в автомобильной промышленности ФРГ, приводит данные экспертов Welt am Sonntag. Наиболее значительное число безработных может появиться в нижнесаксонском Вольфсбурге и баварском Дингольфинге-Ландау, где расположены заводы Volkswagen и BMW.

Неупорядоченный выход Великобритании из ЕС может затронуть также сотрудников таких крупных компаний, как IBM и Siemens.

"Нет ни одного другого государства, где влияние на занятость будет настолько велико, как в Германии", - полагает один из авторов исследования Оливер Хольтемёлер.

По оценкам экономистов, за ФРГ следует Франция, где из-за "жесткого" варианта Brexit рабочие места могут потерять до 50 тыс. человек. Существенные потери, вероятно, понесет также Китай, который будет получать меньше заказов от компаний, экспортирующих в Великобританию, сообщает Deutsche Welle.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Парламент Великобритании пока не одобрил договоренности о Brexit, достигнутые между британским премьер-министром Терезой Мэй и странами ЕС.