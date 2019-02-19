В Сирии открыли гуманитарные коридоры для выхода беженцев из лагеря "Рукбан"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Сирии при содействии России приняло решение открыть два гуманитарных коридора для выхода людей из лагеря беженцев "Рукбан" к выбранным им местам проживания, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня в соответствии с распространенным 16 февраля совместным заявлением координационных штабов РФ и САР об открытии гуманитарных коридоров для выхода сирийских граждан из лагеря "Рукбан", приступили к работе пункты пропуска в населенных пунктах Джлеб и Эль-Гураб", - сказал он.

По его оценке, "данный шаг продиктован острой необходимостью скорейшего решения проблем простых сирийцев, которые, несмотря на проведение уже двух гуманитарных конвоев под эгидой Управления ООН по гуманитарной деятельности, продолжают жить в ужасающих условиях".

В лагере "Рукбан" находятся около 50 тыс. беженцев. Лагерь расположен в односторонне созданной США зоне деэскалации "Эт-Танф" (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой "Эт-Танф").

Два мобильных пункта пропуска "Джлеб" и "Эль-Гураб" полностью готовы к приему беженцев, сообщил во вторник руководитель российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал- лейтенант Сергей Соломатин.

"Сегодня с 9 часов утра, в соответствии с решением межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики об открытии гуманитарных коридоров для выхода сирийских граждан из лагеря "Рукбан", приступили к работе мобильные пункты пропуска "Джлеб" и "Эль-Гураб", развернутые на границе 55-ти километровой зоны "Эт-Танфа", контролируемой вооруженными силами США и незаконными вооруженными формированиями", - сказал Соломатин на совместном заседании координационных межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР.

"Приниматься будут все выходящие из лагеря "Рукбан" сирийские граждане, в том числе и утратившие документы, удостоверяющие личность", - говорилось в субботнем заявлении руководителей координационных штабов России и Сирии - начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Мизинцева и министра муниципального управления и экологии САР Хусейна Махлюфа.

Они заявили, что в населенных пунктах Джлеб и Джебель-эль-Гураб будут оборудованы пункты пропуска "для добровольного, беспрепятственного и безопасного выхода сирийских беженцев в места избранного проживания".

"Обеспечение безопасности на указанных пунктах пропуска и сопровождение в места размещения возложено на правоохранительные органы Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с подразделениями военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации", - отмечалось в заявлении.

Мизинцев и Махлюф заявили, что США должны проявить добрую волю связи с планами России и Сирии провести операцию по выводу беженцев из лагеря "Рукбан". "Призываем структуры Организации Объединенных Наций, в том числе и общество Сирийского Арабского Красного Полумесяца, к непосредственному участию в данной гуманитарной операции, а американских партнеров - к проявлению доброй воли в интересах страдающего населения Сирии", - отмечается в заявлении.

Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что он препятствует доступу в этот лагерь международной гуманитарной помощи и призывала США незамедлительно вывести свои войска из зоны вокруг Эт-Танфа и передать контроль над этой территорией правительству САР, которое смогло бы позаботиться о своих гражданах.