В Капитолии рассказали о поисках способов обеспечить оппозицию Венесуэлы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа ищет способы финансовой поддержки лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Они пытаются выяснить, как помочь временному правительству в выплате зарплат и подобных вещах, чтобы можно было заявить: "Мы функционирующее правительство", - сказал CNN старший помощник республиканцев на Капитолийском холме.

По его словам, обсуждения касаются выплат разным людям, в том числе сотрудникам правительства и военным.

По мнению источников телеканала и опрошенных экспертов, США вряд ли будут пытаться доставить деньги в Венесуэлу напрямую, учитывая местную систему ПВО.

Они предположили, что средства могут быть направлены в соседнюю с Венесуэлой страну, такую как Колумбия, а позже переправлены в Каракас.

Экс-чиновник американского казначейства Майкл Добсон предположил, что министерство финансов США может ослабить санкции в отношении государственных компаний Венесуэлы, тем самым направив средства Гуайдо.

Как заявил телеканалу один высокопоставленный чиновник администрации президента, особенно важно помочь лидеру оппозиции сейчас, когда поддержка главы Венесуэлы Николаса Мадуро начинает ослабевать.

Кроме того, финансовые поступления важны так как, несмотря на переговоры некоторых ближайших союзников Мадуро с оппозицией, на деле Гуайдо не получил достаточной поддержки военных Венесуэлы, когда заявил о начале заключительной фазы операции "Свобода".

По словам аналитиков, это могло быть вызвано тем, что лидер оппозиции сделал свое заявление на день раньше, чем планировалось.

Ранний шаг оставил высшее руководство в госдепартаменте "действительно застигнутым врасплох и разозленным", - сказал CNN источник, знакомый с государственными дискуссиями о ситуации.

Он также сообщил, что в прошлую пятницу сотрудникам посольства США в Каракасе было сказано подготовиться к возвращению в столицу Венесуэлы, возможно, в течение следующих двух недель, чтобы "вновь открыть" посольство.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Демонстрации также проходили 1 мая, но их интенсивность снизилась.

Также 30 апреля советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон призывал сподвижников президента Венесуэлы Мадуро "использовать последний шанс и принять амнистию от временного президента Хуана Гуайдо". Он в частности обратился к главе минобороны Венесуэлы Лопесу, председателю высшего трибунала юстиции Майкелю Морено и командующему президентской гвардией Эрнандесу.

Позднее во вторник Джон Болтон также утверждал, что и Лопес и ряд других ключевых соратников президента Мадуро согласны с необходимостью отказа Мадуро от власти.