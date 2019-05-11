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В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане в субботу началась предвыборная агитация кандидатов на пост президента страны.

Агитация началась в 18:00 (15:00 по Москве) по времени Нур-Султана и закончится в 00:00 8 июня (21:00 7 июня по Москве).

8 июня объявлено "днем тишины" перед выборами.

ЦИК выдала регистрацию семи кандидатам, среди которых действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев (от партии власти "Нур Отан").

Также борбу за президентский пост ведут писатель Садыбек Тугел (от общественного объединения "Улы Дала Кырандары" ("Орлы великой степи"), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов (от Федерации профсоюзов), депутат мажилиса от партии "Ак жол" (Светлый путь) Дания Еспаева, глава казахстанского национального аграрного научно-образовательного центра Толеутай Рахимбеков (от партии "Ауыл"), депутат мажилиса парламента от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, политик и журналист Амиржан Косанов (от национал-патриотического движения "Улт тагдыры" (Судьба нации).

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоятся 9 июня, голосование пройдет с 7:00 до 20:00 по местному времени на всех избирательных участках страны.

19 марта этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке со своего поста. Полномочия президента республики перешли к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В начале апреля на 9 июня были назначены внеочередные выборы главы государства. Позже Назарбаев предложил выдвинуть на них кандидатуру Токаева.

Предыдущие, также внеочередные выборы президента Казахстана состоялись в апреле 2015 года. Тогда победу одержал Назарбаев, тем самым сохранив за собой пост главы государства. Срок его полномочий истекал в апреле 2020 года.

Казахстан ЦИК

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