"День тишины" наступил в Казахстане перед президентскими выборами

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Казахстане, где в воскресенье будут выбирать президента страны, в субботу наступил "день тишины".

Согласно законодательству республики, в предшествующий голосованию день и в день голосования агитация прекращается.

В воскресенье, 9 июня, начнется голосование. В Казахстане и за его пределами созданы 9 тыс. 968 избирательных участков, в зарубежных диппредставительствах республики будут работать 65 участков. Большинство из них откроются для избирателей в 07:00 по времени казахстанской столицы (04:00 по Москве), еще 48 участков начнут работу на час раньше - в 6:00.

Избиратели вправе проголосовать до 20:00 местного времени (17:00 по московскому времени), после чего на избирательных участках начнется подсчет голосов. При этом законодательством оговаривается, что время работы может быть подкорректировано территориальными избирательными комиссиями, но голосование должно быть закончено не позднее 22:00.

Казахстанцам предстоит сделать выбор из семи кандидатов.

Следить за ходом президентских выборов в Казахстан приехали 1013 наблюдателей иностранных государств и международных организаций.

Токаев заявил о проведении 9 июня внеочередных президентских выборов в начале апреля. Это произошло вскоре после того, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста главы государства. Он подписал указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.