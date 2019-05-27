В Австрии рассмотрят вопрос о вотуме недоверия канцлеру

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Парламент Австрии проведет в понедельник экстренное заседание, на котором оппозиционные депутаты планируют внести и рассмотреть предложение о вынесении вотума недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе.

О проведении этого заседания на прошлой неделе сообщил председатель Национального совета (нижней палаты австрийского парламента) Вольфганг Соботка. Оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии выразила недовольство датой заседания национального совета, отметив, что оно должно было пройти до выборов в Европарламент.

17 мая немецкие издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Скандал спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе покинул должности вице-канцлера и Австрийской партии свободы (АПС). В свою очередь, Курц разорвал коалиционное соглашение Австрийской народной партии (АНП) с АПС, обвинив последнюю в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы.

Обязанности вице-канцлера будет исполнять член АНП и нынешний министр финансов Хартвиг Лёгер. Пост министра по делам государственной службы и спорта, который занимал Штрахе, передан министру государственной канцелярии по делам женщин, семьи и молодежи Юлиане Богнер-Штраус из АНП.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен после переговоров с Курцем выступил за проведение досрочных выборов в сентябре.

Курц принял решение уволить главу МВД Херберта Кикля, представлявшего АПС в правительстве, и заявил, что рассчитывает на то, что министры от этой партии сдержат обещание покинуть правительство. Позже все министры из АПС объявили об уходе из коалиционного правительства в понедельник.

После этого Ван дер Беллен привел к присяге новых министров переходного правительства вместо ушедших в отставку представителей АПС. Переходный кабинет будет исполнять обязанности до внеочередных парламентских выборов в сентябре.

Пост главы МВД возглавил бывший глава Высшего суда Австрии Эккарт Рац. Портфель министра труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей получил Вальтер Пёльтнер. Кресло главы Минобороны занял Йоханн Луиф, занимавший до этого должность замначальника Генерального штаба. Министром транспорта, инноваций и технологий стала Валери Хакль, ранее возглавлявшая Управление воздушного движения Austro Control.