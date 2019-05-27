Группа российских экспертов направится в Турцию для монтажа С-400

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский технический персонал прибудет в Турцию для работ по установке ЗРК С-400, сообщил в понедельник в эфире турецкого телеканала Хабертюрк министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, системы С-400 могут быть поставлены в ближайшие месяцы.

"Для безопасности 82 млн человек (население Турции - ИФ) мы закупаем ряд систем. Одна из них - система ПРО. Мы остановили выбор на системе С-400. Соглашение подписано и завершено. Наш президент неоднократно говорил об этом", - сказал Акар.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

В свою очередь, американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.