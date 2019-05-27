Поиск

Группа российских экспертов направится в Турцию для монтажа С-400

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский технический персонал прибудет в Турцию для работ по установке ЗРК С-400, сообщил в понедельник в эфире турецкого телеканала Хабертюрк министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, системы С-400 могут быть поставлены в ближайшие месяцы.

"Для безопасности 82 млн человек (население Турции - ИФ) мы закупаем ряд систем. Одна из них - система ПРО. Мы остановили выбор на системе С-400. Соглашение подписано и завершено. Наш президент неоднократно говорил об этом", - сказал Акар.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

В свою очередь, американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Россия Турция

Новости по теме

Новости

Экономисты спрогнозировали победу Трампа на выборах в 2020 году

Израильтяне выпустили ракету по югу Сирии

Alibaba задумалась о листинге в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке

Alibaba задумалась о листинге в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке

"Ростех" назвал невозможной продажу США боевых патронов к российскому оружию

"Ростех" назвал невозможной продажу США боевых патронов к российскому оружию

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня

Источник в Еврокомиссии рассказал о грозящем Италии штрафе в 3,5 млрд евро

Источник в Еврокомиссии рассказал о грозящем Италии штрафе в 3,5 млрд евро

Верховный суд Украины отклонил первый иск к Зеленскому из-за роспуска Рады

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид поборется за пост премьера

Парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца

Парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');