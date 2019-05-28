Власти Косово обвинили задержанного россиянина в попытке помешать полиции

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Гражданин РФ, задержанный в Косово, стремился помешать операциям сил безопасности, заявил во вторник глава косовской администрации Хашим Тачи.

По сообщению агентства Associated Press, Тачи пояснил, что во вторник в Косово были задержаны "албанцы, сербы, боснийцы, а также россиянин, который, прячась за дипломатическим статусом, пытался помешать проведению полицейский операции".

Саму операцию полицейского спецназа Тачи назвал полностью законной.

Между тем представитель миссии Санам Долатшахи рассказал "Интерфаксу", что связь с задержанным гражданином России поддерживается.

Ранее посольство РФ в Белграде потребовало немедленно освободить задержанного в Косово россиянина и привлечь к ответственности виновных в инциденте.

"Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК (миссии ООН в Косово) Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - говорится в заявлении дипмиссии, распространенном во вторник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что россиянин задержан, несмотря на дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. "Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косово-албанской верхушки", - заявила она.

Ранее в этот день стало известно, что подразделения косовского полицейского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных - семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.