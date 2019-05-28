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Миссия ООН в Косово сообщила о задержании двух своих сотрудников

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Два сотрудника ООН были задержаны на севере Косово во вторник, в настоящий момент они госпитализированы в связи с травмами, говорится в заявлении Миссии ООН в Косово (МООНК).

"МООНК с обеспокоенностью следит за сегодняшним развитием ситуации в северном Косово, включая задержание полицией Косово двух сотрудников ООН при исполнении служебных обязанностей", - говорится в заявлении, поступившем в "Интерфакс".

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"Оба сотрудника впоследствии были переведены в больницу для получения помощи в связи с полученными травмами", - отметили в миссии.

Ранее во вторник стало известно, что подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных - семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. Местные власти сообщили, что россиянин, пользуясь дипломатическим статусом, пытался помешать операциям сил безопасности.

Позже балканские СМИ сообщили, что двое задержанных - гражданин РФ и гражданин Сербии - получили травмы и были отправлены в больницу. Там отметили, что состояние здоровья россиянина не вызывает опасений, так как травмы несерьезные.

Косово ООН

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