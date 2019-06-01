Российский военный самолет совершил пролет над базой спецназа США

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В рамках реализации международного Договора по открытому небу самолет ВКС России Ту-154М ЛК-1 в субботу осуществил очередной полет над военными базами на территории США, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, вылетев с авиабазы Райт-Паттерсон близ города Дейтон в штате Огайо, куда он ранее прибыл, самолет провел четырехчасовой полет над юго-востоком Соединенных Штатов. Судя по маршруту, основное внимание российских инспекторов было уделено военным объектам на территории штата Северная Каролина.

Полет российского самолета, в частности, пролегал над базой Форт-Брэгг, где находится штаб Командования сил специальных операций и дислоцируются подразделения и части американского спецназа и элитной 82-й воздушно-десантной дивизии 18-го воздушно-десантного корпуса армии США, а также над авиабазой Сэймор-Джонсон, где размещаются истребители F-15, которые используются в операциях на зарубежных театрах военных действий.

Как сообщалось, в четверг Ту-154М ЛК-1 также осуществил полет над территорией США, в ходе которого он, в частности, пролетел над базой американских стратегических ракетных подводных лодок в Кинг-Бэй (штат Джорджия).

В ходе него, помимо этой базы, где размещаются стратегические подводные лодки атомного ракетного базирования Ohio, оснащенные межконтинентальными ракетами Trident II (D5), российский военный самолет также совершил пролет над крупной базой Атлантического флота ВМС США Мейпорт и авиабазой ВВС США на мысе Канаверал, где находятся стартовые космические комплексы, в штате Флорида.

Официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в понедельник сообщила со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, что "в рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить в период с 28 мая по 3 июня наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией США". Общая его дальность должна составить 4900 км.

Это уже четвертая серия наблюдательных полетов российских инспекторов над территорией США в текущем году, которая начала осуществляться с марта после длительного перерыва над американскими стратегическими военными базами и объектами.

Также в рамках договора самолет ВВС США Boeing OC-135B в конце февраля и первой половине марта провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком.

Эти полеты стали первыми с ноября 2017 года.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.