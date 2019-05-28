В Косово освободили задержанного россиянина

Он является сотрудником Миссии ООН в этой стране и был задержан за попытку помешать полицейской операции

Полицейский спецназ Косово у деревни Чабра Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник Миссии ООН в Косово (МООНК) - гражданин РФ, задержанный полицией края утром во вторник, вышел на свободу, сообщила официальный представитель миссии Санам Долатшахи.

"Один сотрудник МООНК, гражданин РФ, отпущен на свободу", - сказала Долатшахи "Интерфаксу".

Ранее во вторник стало известно, что подразделения косовского спецназа устроили операцию в четырех общинах на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных - семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. Местные власти сообщили, что россиянин, пользуясь дипломатическим статусом, пытался помешать операциям сил безопасности.

Позже балканские СМИ сообщили, что двое задержанных - гражданин РФ и гражданин Сербии - получили травмы и были отправлены в больницу. Там отметили, что состояние здоровья россиянина не вызывает опасений, так как травмы несерьезные.

Миссия ООН в Косово подтверждала задержание и госпитализацию двух свои сотрудников.