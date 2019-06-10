Поиск

В Алма-Ате снова начались протесты и задержания

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Недовольные результатами президентских выборов в Казахстане в понедельник вышли на площадь в центре Алма-Аты, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В миреЧисло задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате достигло почти 500 человекЧисло задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате достигло почти 500 человекЧитать подробнее

На данный момент площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБРа и Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины.

Полиция проводит задержания участников акции, на данный момент задержано более 30 человек.

Во время задержания и посадки в автобус одной женщине стало плохо, ей вызвали скорую.

Между тем, как передает корреспондент "Интерфакса", в столице Казахстана Нур-Султане, где накануне также произошли массовые несанкционированные митинги и были задержаны люди, в настоящий момент оцеплена площадь "Жастар" от пересечения проспектов Абая-Республики до пересечения улицы Сейфуллина - проспекта Республики.

На тротуарах выстроились несколько сотен бойцов спецназа с щитами. На самой площади на данный момент обстановка спокойная, людей нет.

9 июня в ходе массовых незаконных акций в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 человек.

В понедельник ЦИК Казахстана объявил о победе на выборах Касым-Жомарта Токаева.

Алма-Ата Казахстан

Новости по теме

Новости

На акциях протеста в Алма-Ате задержали уже сто человек

На акциях протеста в Алма-Ате задержали уже сто человек

Украина ужесточила для россиян пропускной режим на границе с Молдавией

Украина ужесточила для россиян пропускной режим на границе с Молдавией

Токаев победил на президентских выборах в Казахстане с 70,8% голосов

Токаев победил на президентских выборах в Казахстане с 70,8% голосов

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 июня

Два человека погибли во время протестов на Гаити

Опросы показали около 70% за Токаева на выборах президента Казахстана

Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате достигло почти 500 человек

Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате достигло почти 500 человек

В американском Минфине допустили смягчение санкций против Huawei

В американском Минфине допустили смягчение санкций против Huawei

Майя Санду сообщила о созыве 10 июня заседания нового правительства

Летевший из Петербурга в Алма-Ату лайнер вынужденно сел в московском аэропорту

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');