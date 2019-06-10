В Алма-Ате снова начались протесты и задержания

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Недовольные результатами президентских выборов в Казахстане в понедельник вышли на площадь в центре Алма-Аты, сообщает корреспондент "Интерфакса".

На данный момент площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБРа и Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины.

Полиция проводит задержания участников акции, на данный момент задержано более 30 человек.

Во время задержания и посадки в автобус одной женщине стало плохо, ей вызвали скорую.

Между тем, как передает корреспондент "Интерфакса", в столице Казахстана Нур-Султане, где накануне также произошли массовые несанкционированные митинги и были задержаны люди, в настоящий момент оцеплена площадь "Жастар" от пересечения проспектов Абая-Республики до пересечения улицы Сейфуллина - проспекта Республики.

На тротуарах выстроились несколько сотен бойцов спецназа с щитами. На самой площади на данный момент обстановка спокойная, людей нет.

9 июня в ходе массовых незаконных акций в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 человек.

В понедельник ЦИК Казахстана объявил о победе на выборах Касым-Жомарта Токаева.