В Тель-Авиве в среду пройдет митинг в поддержку Голунова

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Митинг в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, пройдет в среду, 12 июня, в Тель-Авиве.

Мероприятие состоится на площади Габима в Тель-Авиве и приурочено к маршу в поддержку Голунова, намеченному в этот день в Москве, сообщило во вторник интернет-издание NEWSru Israel.

Это уже второе мероприятие в поддержку журналиста в Тель-Авиве. 8 июня в пикете у здания российского консульства приняли участие более 100 человек.

Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики; журналисту предъявили обвинения в покушении на сбыт.

Сам Голунов считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

12 июня в Москве активисты намерены провести марш в поддержку Голунова. Власти Москвы пожаловались на организаторов этой акции в прокуратуру, заявив, что она угрожает безопасности москвичей.