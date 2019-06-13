Генпрокуратура Казахстана сообщила о 957 задержанных со дня президентских выборов

670 из них суды назначили административные аресты за участие в незаконных протестах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Казахстане со дня президентских выборов 9 июня за участие в несанкционированных протестах задержали и привлекли к административной ответственности 957 человек. Об этом 13 июня на брифинге заявил начальник службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Сапарбек Нурпеисов.

670 задержанных получили административные аресты, еще 115 были оштрафованы, 172 - получили предупреждения, пишет Tengrinews.kz.

Органы прокуратуры ходатайствовали о сокращении сроков арестов 311 лицам из 670, суды эти просьбы удовлетворили, арестованные отпущены. "Сегодня выйдут еще 63 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки от 6 до 15 суток", - сказал Нурпеисов.

Генпрокуратура не раз предупреждала о недопустимости организации незаконных митингов, но, "поддавшись на провокации, отдельные лица в столице и других городах вышли на протесты", отметил представитель надзорного ведомства.

9 и 10 июня в Алма-Ате и Нур-Султане прошли несанкционированные акции с призывом бойкотировать президентские выборы. В день голосования в этих городах полиция задержала около 500 человек, в понедельник - около 200.

12 июня вечером, в день инаугурации избранного президента Касым-Жомарта Токаева полиция Алма-Аты пресекла несанкционированную акцию, организатором которой назвала скрывающегося за рубежом бывшего банкира Мухтара Аблязова. Созданная им политическая организация "Демократический выбор Казахстана" в стране запрещена.