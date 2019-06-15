Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность развития инфраструктуры Донбасса и привлечения иностранных инвестиций для этого, сообщила пресс-служба главы республики.
"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - сказал он в субботу в Мариуполе во время посещения образовательного IT-Hub Spalah.
Зеленский пообщался с "прогрессивной молодежью" и представителями бизнеса.
Президент отметил, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны". "Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал Зеленский.
"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул он.
Зеленский сообщил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.
Глава государства также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов.