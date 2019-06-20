Борис Джонсон снова стал лидером гонки за руководство консерваторами

В третьем туре голосования выбыл министр международного развития, оставив четырех кандидатов бороться за пост

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует по итогам третьего тура голосования за лидера Консервативной партии, сообщил телеканал Sky News.

Джонсон получил 143 голоса членов палаты общин.

Помимо Джонсона достаточное количество голосов для дальнейшей борьбы набрали глава британского МИД Джереми Хант (54 голоса), министр окружающей среды Майкл Гоув (51 голос) и глава МВД Саджид Джавид (38 голосов). Министр международного развития Рори Стюарт (27 голосов) выбывает из числа кандидатов, так как набрал меньше всего голосов.

Первое голосование среди депутатов-консерваторов палаты общин Великобритании прошло на прошлой неделе. Из 10 политиков, заявивших о желании стать лидером консерваторов, из гонки в тот раз выбыли трое.

В пятницу решил выйти из гонки за пост лидера консерваторов министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, в результате кандидатов оставалось шестеро.

Во вторник выбыл бывший министр по Brexit Доминик Рааб.

Голосования продолжатся на этой неделе и будут идти до тех пор, пока не останется двое кандидатов. Четвертый и пятый туры голосования запланированы на четверг. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Премьер-министр Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.