Поиск

Борис Джонсон снова стал лидером гонки за руководство консерваторами

В третьем туре голосования выбыл министр международного развития, оставив четырех кандидатов бороться за пост

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует по итогам третьего тура голосования за лидера Консервативной партии, сообщил телеканал Sky News.

Джонсон получил 143 голоса членов палаты общин.

Помимо Джонсона достаточное количество голосов для дальнейшей борьбы набрали глава британского МИД Джереми Хант (54 голоса), министр окружающей среды Майкл Гоув (51 голос) и глава МВД Саджид Джавид (38 голосов). Министр международного развития Рори Стюарт (27 голосов) выбывает из числа кандидатов, так как набрал меньше всего голосов.

Первое голосование среди депутатов-консерваторов палаты общин Великобритании прошло на прошлой неделе. Из 10 политиков, заявивших о желании стать лидером консерваторов, из гонки в тот раз выбыли трое.

В пятницу решил выйти из гонки за пост лидера консерваторов министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, в результате кандидатов оставалось шестеро.

Во вторник выбыл бывший министр по Brexit Доминик Рааб.

Голосования продолжатся на этой неделе и будут идти до тех пор, пока не останется двое кандидатов. Четвертый и пятый туры голосования запланированы на четверг. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Премьер-министр Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Великобритания Борис Джонсон

Новости

Трамп подтвердил планы встретиться с Путиным на полях G20

Трамп подтвердил планы встретиться с Путиным на полях G20

В госдепе США призвали Россию "прекратить ложь вокруг сбитого MH17"

В госдепе США призвали Россию "прекратить ложь вокруг сбитого MH17"

Посольство РФ в США заявило, что проконтролирует депортацию Тищенко

ФРС ожидаемо оставила процентную ставку в диапазоне 2,25-2,5%

YouTube задумался о выделении детского контента в отдельный продукт

Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Суд в Киеве открыл производство по иску о незаконной регистрации новой церкви Украины

Суд в Киеве открыл производство по иску о незаконной регистрации новой церкви Украины

МИД назвал голословными выводы о причастности военных РФ к "делу MH17"

Raytheon анонсировала испытание гиперзвуковой ракеты с двигателем из 3D-печатных деталей

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Малайзия не сочла нужным обсуждать с РФ выводы следствия по "делу МH17"

Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили

Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');