Борьба за пост премьера Великобритании развернется между Джонсоном и Гоувом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Победителями четвертого раунда голосования на должность лидера Консервативной партии и премьера Великобритании стали бывший глава МИД Борис Джонсон, заручившийся поддержкой в 157 голосов, и министр по делам окружающей среды Майкл Гоув с 61 голосом депутатов-консерваторов. Об этом сообщил в четверг британский телеканал Sky News.

Третье место в этом раунде голосования занял нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант с 59 голосами.

Британский министр внутренних дел Саджид Джавид, набравший 34 голоса, из предвыборной гонки выбыл.

Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партией из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Мэй также подтвердила, что уйдет с поста главы правительства, когда будет избран новый глава консерваторов.