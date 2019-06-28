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США ввели санкции в отношении двух чиновников Венесуэлы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - США ввели санкции против замминистра финансов Венесуэлы генерала Луго Гомеса и бывшего министра электрических мощностей и главы Национальной электрокорпорации CORPOELEC Мотты Домингеса, сообщает госдепартамент США.

"Венесуэльцы пострадали от более 23860 случаев отключения электроэнергии в этом году из-за коррупции и бесхозяйственности Николаса Мадуро и связанных с ним лиц. Коррупция бывшего министра электрических мощностей и главы Национальной электрокорпорации CORPOELEC (Мотта) и настоящего замминистра финансов, инвестиций и стратегических альянсов Министерства Народной власти для электроэнергии (Луго) непосредственно способствовала ухудшению и отказу электрической системы Венесуэлы", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что санкции США призваны "привлечь должностных лиц режима к ответственности за страдания, которые они причиняют венесуэльскому народу".

"Мы будем продолжать использовать экономические и дипломатические инструменты для поддержки продолжающихся демократических преобразований в Венесуэле. Санкции США не являются постоянными и направлены на позитивное изменение поведения" - уточняет внешнеполитическое ведомство.

Также госдеп в очередной раз заявил о своей поддержке самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

"Временный президент Хуан Гуайдо и демократически избранная национальная ассамблея идут мирным и демократическим путем, которые предлагают венесуэльцам лучшее будущее. Соединенные Штаты поддерживают их и народ Венесуэлы, требуя демократического восстановления и возвращения к экономическому процветанию и стабильности", - следует из заявления.

Венесуэла США Госдеп США

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