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Полиция Гонконга пригрозила применить силу, если протестующие не покинут парламент

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга предупредила, что вмешается в ситуацию, если протестующие сами не покинут здание законодательного собрания, сообщают западные СМИ.

В заявлении полиции говорится, что сотрудники "применят силу в необходимых масштабах" в случае отказа демонстрантов уйти добровольно.

Ранее участники протестных акций прорвались в здание законодательного собрания и разрисовали стены граффити с лозунгами. При этом полиция изначально практически не мешала попыткам протестующих проникнуть в здание.

На фотографиях, опубликованных в интернете, видно, что все здание занято участниками акций, на головах у них белые и желтые каски. Многие из них держат в руках зонтики.

Ранее городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.

Массовые протесты

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей. Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

В последние недели жители Гонконга протестовали против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странам и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

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