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Что случилось этой ночью: вторник, 9 июля

Попытка правообладателей вычеркнуть пиратов из поисковой выдачи, загранпаспорта для туркменских бипатридов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Правообладатели настояли на удалении пиратских сайтов из поисковой выдачи. Предполагается, что это лишит пиратов возможности эффективно дублировать ссылки на контент. Роскомнадзор считает инициативу правообладателей недоработанной.

– Туркмения выдаст загранпаспорта лицам с двойным гражданством. Изменения в законодательстве коснутся в первую очередь обладателей российских паспортов. Теперь граждане России с туркменским паспортом смогут выехать оттуда без визы не только в Турцию.

– Минюст США поддержит Мюллера, если он решит отказаться от показаний Конгрессу. В середине июля специальный прокурор будет разговаривать с конгрессменами о своем расследовании. По мнению генпрокурора Уильяма Барра, демократы из Конгресса просто хотят устроить зрелище.

– Зеленский допустил снятие "экономической блокады" Донбасса. Для этого даже не обязательно возвращать районы Донецкой и Луганской областей под контроль Украины. Предложение снять "блокаду" сделал бывший президент Украины Леонид Кучма.

– Трамп заявил о нежелании более вести дела с послом Великобритании в США. Президент не знает посла, но доверился репутации, которую тот заработал. Посол Ким Даррок писал правительству секретные сообщения о том, что "карьера Трампа может закончиться позором".

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