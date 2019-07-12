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Пентагон неоднократно отсрочил брифинг по поставкам С-400 в Турцию

Недоумевающие журналисты ждут уже несколько часов

Пентагон неоднократно отсрочил брифинг по поставкам С-400 в Турцию
Фото: Reuters

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американские журналисты, освещающие деятельность Пентагона, в пятницу высказали недоумение в связи с неоднократной отсрочкой брифинга, на котором предположительно должны прозвучать комментарии министерства обороны США относительно поставок российских ЗРК С-400 в Турцию.

По утверждениям американских журналистов, брифинг отсрочен после того, как вмешался Белый дом.

"Что происходит? Белый дом, министерство обороны и государственный департамент отказываются комментировать факт поставок российских С-400 в Турцию", - написал в твиттере журналист Пол Маклири из издания Foreign Policy.

"После того, как журналисты увидели прошедшего мимо сотрудника Пентагона из отдела по связям с общественностью десятки журналистов, собравшиеся у Пентагона начали скандировать "Новости! Новости! Новости! Новости!" - комментирует в твиттере корреспондент издания Military.com Ориана Павлике ситуацию, складывающуюся у штаб-квартиры министерства обороны США.

Ранее в пятницу и.о. министра обороны США Марк Эспер заявил о намерении обсудить ситуацию вокруг поставок российских ЗРК С-400 в Турцию с турецким коллегой Хулуси Акаром.

"Мы осведомлены о поставках С-400 в Турцию. Наша позиция по F-35 в связи с этим осталась неизменной. Я буду разговаривать с турецким коллегой этим вечером", - процитировал слова Эспера корреспондент радиостанции "Голос Америки".

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Ранее сообщалось, что в Турцию прибыли несколько самолетов с компонентами российских систем ПВО С-400.

ЗРС С-400"Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

США Пентагон С-400 ТУрция

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