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В Анкару прилетели три самолета с компонентами С-400

До конца дня новых поступлений не ожидается, заявили в Минобороны

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В течение дня в Турцию прилетели три российских самолета с компонентами систем ПВО С-400. Об этом агентству Anadolu сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, больше до конца дня новых самолетов не будет. Доставка компонентов продолжится в ближайшие дни.

Турецкие военные продолжают обучение по использованию этих систем, добавил Акар.

Ранее о начале доставки этих комплексов в Турцию сообщила пресс-служба его ведомства.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд в декабре 2017 года. В Вашингтоне и в командовании силами НАТО выступают против этой сделки, указывая, что российские ЗРК не совместимы с вооружениями НАТО.

США уже исключили турецких военных из программы подготовки к полетам на истребителях F-35 и пообещали отказаться от поставок Турции этих самолетов.

Турция С-400 США

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