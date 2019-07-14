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Эрдоган заявил о планах завершить покупку российских С-400 к апрелю 2020 года

Президент Турции также озвучил предложение производить комплексы С-500 совместно с РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает завершить сделку с приобретением российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 к апрелю 2020 года.

По данным газеты "Сабах", об этом Эрдоган заявил на встрече с журналистами в воскресенье.

При этом Эрдоган напомнил, что решение Анкары приобрести С-400 носило "вынужденный" характер из-за позиции турецких партнеров.

Как сообщают турецкие СМИ, Эрдоган подчеркнул, что контроль над установками С-400 будет полностью находиться в руках турецких военных.

Также президент упомянул возможность десятикратно увеличить число турецких специалистов, которые будут учиться обращаться с С-400. По словам Эрдогана, сейчас таких специалистов сто.

Кроме того, он озвучил предложение производить совместно с РФ комплексы С-500.

По его словам, приобретение у РФ С-400 и участие Анкары в программе американских истребителей-бомбардировщиков F-35 являются двумя независимыми друг от друга вопросами.

Эрдоган напомнил, что Турция уже заплатила за F-35 $1,4 млрд, которые, в случае исключения Турции из программы, необходимо вернуть. Эрдоган также заявил, что выход Турции из программы F-35 увеличит стоимость каждого из этих самолетов на $7 - 8 млн.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган С-400

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