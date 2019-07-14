США на следующей неделе объявят о санкциях против Турции за покупку С-400

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Власти США на следующей неделе планируют объявить о санкциях против Турции за приобретение Анкарой у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в настоящее время советники президента США Дональда Трампа обсуждают санкции, которые можно было бы ввести против Турции за покупку российских ЗРС.

В пятницу, 12 июля, Турция получила из России первую партию С-400. В течение того дня в Анкару прибыли три самолета с компонентами российских ЗРС, на следующий день на авиабазе "Мюртед" под Анкарой приземлился четвертый самолет.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд в декабре 2017 года. В Вашингтоне и в командовании силами НАТО выступают против этой сделки, указывая на несовместимость российских ЗРК с вооружениями НАТО. В США считают, что Россия сможет использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за приобретение у РФ С-400. США уже исключили турецких военных из программы подготовки к полетам на истребителях F-35 и пообещали отказаться от поставок Турции этих самолетов.