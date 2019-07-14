Поиск

США на следующей неделе объявят о санкциях против Турции за покупку С-400

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Власти США на следующей неделе планируют объявить о санкциях против Турции за приобретение Анкарой у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в настоящее время советники президента США Дональда Трампа обсуждают санкции, которые можно было бы ввести против Турции за покупку российских ЗРС.

В пятницу, 12 июля, Турция получила из России первую партию С-400. В течение того дня в Анкару прибыли три самолета с компонентами российских ЗРС, на следующий день на авиабазе "Мюртед" под Анкарой приземлился четвертый самолет.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд в декабре 2017 года. В Вашингтоне и в командовании силами НАТО выступают против этой сделки, указывая на несовместимость российских ЗРК с вооружениями НАТО. В США считают, что Россия сможет использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за приобретение у РФ С-400. США уже исключили турецких военных из программы подготовки к полетам на истребителях F-35 и пообещали отказаться от поставок Турции этих самолетов.

Турция США РФ С-400

Новости по теме

Новости

Рогозин заявил об устраненных перед стартом серьёзных неполадках на "Протоне-М"

Ураган "Барри" у южного побережья США ослаб до тропического шторма

В Сирии боевики подорвали самодельную бомбу на пути российского патруля

В Сирии боевики подорвали самодельную бомбу на пути российского патруля

Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока

В Великобритании пообещали помощь Ирану в освобождении танкера Grace 1

Шторм "Барри" у южного побережья США перерос в ураган

Шторм "Барри" у южного побережья США перерос в ураган

В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста

В Луизиане более 60 тыс. человек остались без света из-за приближения шторма

"Протон" с телескопом "Спектр-РГ" отправился в космос с Байконура

Канал "112.Украина" обратился к послам G7 за поддержкой после обстрела его здания

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');