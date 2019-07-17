Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.

Там отметили, что посольство продолжает оказывать им консульскую помощь.

Во время салюта по случаю дня независимости Белоруссии 3 июля, когда снаряды начали взрываться очень близко к земле, погибла женщина и еще 10 человек пострадали.

На следующий день в белорусской столице задержали, а позже и арестовали двух представителей российской компании-поставщика фейерверков, которые занимались организацией салюта. По мнению следствия, они могли неправильно подготовить снаряды к запуску, в результате чего некоторые из них разорвались почти над землей.