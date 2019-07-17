Поиск

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.

Там отметили, что посольство продолжает оказывать им консульскую помощь.

Во время салюта по случаю дня независимости Белоруссии 3 июля, когда снаряды начали взрываться очень близко к земле, погибла женщина и еще 10 человек пострадали.

На следующий день в белорусской столице задержали, а позже и арестовали двух представителей российской компании-поставщика фейерверков, которые занимались организацией салюта. По мнению следствия, они могли неправильно подготовить снаряды к запуску, в результате чего некоторые из них разорвались почти над землей.

Белоруссия Минск Россия

Новости по теме

Новости

Экс-президент Эквадора подтвердил попытки Ассанжа повлиять на выборы в США

Что случилось этой ночью: среда, 17 июля

Гражданина РФ в Мексике приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Доклад ПА НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США в Европе

Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую "расистские" твиты Трампа

"Известия" сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду

NYT узнала об отказе в визах РФ учителям Англо-американской школы в Москве

NYT узнала об отказе в визах РФ учителям Англо-американской школы в Москве

Иран сообщил о поломках у пропавшего танкера из ОАЭ

Трамп заявил об отсутствии у США намерения сменить режим в Иране

"Игра престолов" получила рекордное количество номинаций на премию "Эмми"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');