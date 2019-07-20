Дипломаты пока не смогли связаться с россиянами на задержанном Ираном танкере

По данным посольства РФ, на судне Stena Impero находятся трое российских граждан

Британский танкер Stena Impero Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российским дипломатам в Иране пока не удалось выйти на связь с россиянами, находящимися на задержанном иранскими властями танкере Stena Impero, сообщил в субботу пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

"Но мы находимся с иранской стороной в контакте по этому вопросу", - сказал он "Интерфаксу".

Дипломат отметил, что на задержанном британском танкере находятся трое российских граждан - это два вторых механика и один электромеханик.

По словам Ганенко, на данный момент все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту судна до завершения соответствующих процедур, как это подается иранцами.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона названа необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

В последние месяцы у побережья ОАЭ было зафиксировано несколько инцидентов с иностранными танкерами, ответственность за которые в Вашингтоне возложили на Иран.