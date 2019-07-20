Поиск

МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в субботу выступил в защиту действий в отношении танкера Stena Impero, задержанного Корпусом стражей Исламской революции в Ормузском проливе.

"В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе (задержание танкера Grace 1 - ИФ), наши действия в Персидском заливе соответствуют международным правилам", - написал он в твиттере.

"Как я говорил в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе", - добавил Зариф.

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона названа необходимость проведения расследования после столкновения танкера с рыболовецким судном.

Компания-оператор танкера Stena bulk сообщила, что на борту находились россияне. Дипломаты пока не смогли с ними связаться.

Иран Stena Impero

Новости по теме

Новости

Дипломаты пока не смогли связаться с россиянами на задержанном Ираном танкере

Дипломаты пока не смогли связаться с россиянами на задержанном Ираном танкере
Убийство Павла Шеремета

Генпрокурор Украины заявил о "горячих версиях" в деле об убийстве журналиста Шеремета

Оскорбивший Путина ведущий "Рустави 2" сможет вернуться на работу

Тысячи алжирцев шумно отметили во Франции триумф на Кубке африканских наций

Тысячи алжирцев шумно отметили во Франции триумф на Кубке африканских наций

В Иране заявили, что задержали танкер после инцидента с рыболовецким судном

США начали готовить операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

США начали готовить операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

Что случилось этой ночью: суббота, 20 июля

Владелец второго танкера опроверг его задержание Ираном

Пентагон одобрил переброску войск в Саудовскую Аравию

Пентагон одобрил переброску войск в Саудовскую Аравию

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');