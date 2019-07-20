МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в субботу выступил в защиту действий в отношении танкера Stena Impero, задержанного Корпусом стражей Исламской революции в Ормузском проливе.
"В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе (задержание танкера Grace 1 - ИФ), наши действия в Персидском заливе соответствуют международным правилам", - написал он в твиттере.
"Как я говорил в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе", - добавил Зариф.
Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.
Причиной задержания танкера иранская сторона названа необходимость проведения расследования после столкновения танкера с рыболовецким судном.
Компания-оператор танкера Stena bulk сообщила, что на борту находились россияне. Дипломаты пока не смогли с ними связаться.