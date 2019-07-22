Трамп назвал ложью и пропагандой сообщение о задержании в Иране 17 шпионов ЦРУ

По его мнению, режим в Тегеране терпит крах и уже не знает, что придумать

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал "очередной ложью и пропагандой" сообщения иранских информагентств о задержании в стране 17 подозреваемых в шпионаже в интересах ЦРУ.

По его словам, в этих сообщениях содержание правды равно нулю. Такие сообщения, как и заявления о том, что США на прошлой неделе сбили собственный беспилотник, он считает пропагандой, которую распространяет "религиозный режим, который терпит крах и не представляет, что делать". По сведениям Трампа, экономика Ирана "умерла", и "ей будет еще хуже".

Ранее в этот день иранские агентства сообщили, что в стране в течение года задерживали агентов американской разведки. По данным Fars, всех подозреваемых уже судили и вынесли приговоры, некоторые будут казнены.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что десантный корабль USS Boxer ВМС США сбил опасно приблизившийся к нему иранский беспилотник. В Тегеране потерю беспилотника не признали и предположили, что американцы сбили собственный дрон.

Отношения между Ираном и США обострились в последние месяцы. В июне Иран сбил американский беспилотник, который, как утверждают в Тегеране, находился над иранскими территориальными водами. В Пентагоне потерю этого аппарата подтвердили, но заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. После этого Трамп сообщил, что в последний момент отменил ответный удар по иранским объектам, так как счел его последствия для Ирана несоразмерными инциденту с беспилотником.