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США начали готовить операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Центральное командование вооруженных сил США разрабатывает международную военную операцию "Страж" для обеспечения безопасности судоходства на Ближнем Востоке, говорится в сообщении ведомства.

В документе уточняется, что операция направлена обеспечение стабильности на море и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу.

О разработке этой операции было объявлено на фоне задержания Ираном британского танкера Stena Impero 19 июля. По информации оператора судна, среди 23 членов экипажа есть россияне.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) утверждают, что британский танкер арестован "из-за несоблюдения международного законодательства". В свою очередь оператор Stena Impero заявил, что судно следовало всем требованиям.

Кроме того, служащие КСИР в тот же день остановили еще один британский танкер - Mesdar, - шедший под флагом Либерии. Глава МИД Великобритании Джереми Хант и несколько неназванных чиновников заявили, что судно тоже было захвачено. Однако позднее владелец танкера уточнил, что Mesdar был ненадолго остановлен силами Ирана, а затем отпущен и уже покинул иранские территориальные воды. С этим согласились и в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции, объяснив остановку судна якобы установленной утечкой топлива.

До этого власти Гибралтара (британской заморской территории) 4 июля задержали иранский танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В Иране тогда пообещали ответить на действия гибралтарских властей.

США Иран

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