Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 августа

20 жертв стрельбы в Техасе, штраф Соболь за организацию акции, взрыв на базе ВВС Сирии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В торговом центре в штате Техас произошла стрельба. По последним данным, погибли 20 человек, еще 26 получили ранения различной тяжести. Полиция задержала 21-летнего белого мужчину по подозрению в преступлении. Как сообщил телеканал CNN, молодой человек опубликовал в соцсетях манифест в знак протеста против "иностранного засилья". В техасской полиции заявили, что стрельба будет расследоваться как преступление на почве ненависти.

- Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции. Соболь признана виновной по статье о повторном нарушении установленного порядка проведения митинга. После суда незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы увезли в СК для допроса по "делу 27 июля". После завершения допроса ее адвокат сообщил, что Соболь осталась в статусе свидетеля.

- Река Ия в Тулуне опустилась ниже критической отметки. На 10:00 по местному времени (05:00 по Москве) уровень воды составил 697 см при критической отметке в 700.

- На базе ВВС Сирии в Хомсе произошел взрыв. Причиной ЧП стал подрыв перевозившихся боеприпасов с истекшим сроком хранения вследствие "технической ошибки". Сообщений о жертвах не поступало.

- The New York Times узнала о поставках иранской нефти в обход санкций Вашингтона. По ее информации, минимум 12 иранских танкеров доставляли нефть иностранным государствам, при этом шесть из них заходили в порты Китая, а остальные проходили через Суэцкий канал и могли поставлять нефть Турции или Сирии