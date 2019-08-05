Что произошло за день: понедельник, 5 августа

Пожар на складе боеприпасов, ностальгия россиян по эпохе Брежнева и неудавшийся побег наркобарона под видом дочери

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пожар произошел на складе боеприпасов в Красноярском крае. В результате взрывов есть пострадавшие, по данным губернатора, от 5 до 8 человек. Информация о погибшем не подтвердилась. Власти эвакуируют жителей близлежащих населенных пунктов, в стотысячном Ачинске также предупреждают о возможной эвакуации. В тушении пожаров решено задействовать роботов. В момент начала взрывов над Ачинском пролетали два пассажирских самолета, они смогли благополучно продолжить полет. Сейчас же в районе ЧП закрыли воздушное пространство в радиусе 30 км.

- По итогам акции 3 августа в Москве 20 человек получили административный арест. Еще 30 участников несанкционированного митинга оштрафованы. Между тем, Павел Устинов, который в ходе этой акции травмировал сотрудника Росгвардии, отправлен под стражу до 3 октября. Пока же оппозиция согласилась на согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа.

- Суд арестовал блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков. Владислав Синица вины не признал, настаивая, что это были не призывы выяснять личности силовиков и расправляться с их детьми, а размышления.

- РФ начнет разработку ракет средней и меньшей дальности в случае начала их производства в США. Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки следить за действиями США по разработке таких ракет в связи с односторонним выходом Вашингтона из Договора о ликвидации РСМД.

- Индия решила лишить привилегий штат Джамму и Кашмир, вокруг которого уже десятилетия спорит с Пакистаном. Штат, населенный мусульманами, хотят превратить в две союзные территории, которые будут напрямую управляться федеральным центром. В штате усилены меры безопасности, в некоторых районах закрыты школы, отключен интернет.

- Россияне относятся к советской власти эпохи Брежнева лучше, чем к нынешнему руководству страны, показывает исследование "Левада-центра". Респонденты считают, что советская власть в ту эпоху была близкой к народу, сильной и справедливой.

- Бразильский наркобарон пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью. 42-летний Клаувино да Сильва надел силиконовую маску, парик и футболку с сердечками, но его выдала нервозность.