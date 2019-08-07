Что случилось этой ночью: среда, 7 августа

Укрепление ИГ, главные расходы россиян и срывы госзакупок лекарств

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

ИГ укрепило подпольную деятельность в Сирии и Ираке. Согласно докладу генерального инспектора Пентагона Гленна Файна, усиление террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) связано с выводом американских войск из Сирии. Вашингтон больше не может контролировать лагерь беженцев "Эль-Холь" и другие районы, где ИГ пополняет свои ряды, а местные союзники США с этим не справляются.

Главные статьи расходов россиян - питание, одежда и жилье. Согласно опросу "Левада-центра", этого российским семьям достаточно для "нормальной жизни". Досуг и развлечения необходимы лишь 6% опрошенных. Кроме того, россияне стали чаще называть затраты на оплату ЖКХ, лечение и покупку лекарств.

Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвались в первой половине 2019 года. Как отмечает "Коммерсантъ", число несостоявшихся госзакупок за этот период увеличилось вдвое. После того, как цену контракта при госзакупках стали формировать по новой методике Минздрава, производители лекарств стали массово отказываться от участия в тендерах - новый механизм оказался им невыгоден.

В США задержали россиянина за нелегальную пересылку деталей оружия. В прокуратуре Нью-Йорка считают, что Владимир Кузнецов отправлял по почте в Россию части американского оружия. Эти предметы запрещено вывозить из США без лицензии Госдепартамента и Минторга. Содержимое посылок россиянин выдавал за кроссовки, джинсы, электрогрелку, тонометр.

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер. Пока систему тестируют, автовладельцам вместо штрафов приходят лишь письма ГИБДД с рекомендацией приобрести полис. Однако, когда тестирование закончится, нарушителей будут штрафовать.