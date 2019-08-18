Гибралтар не нашел причин задерживать иранский танкер по запросу США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Гибралтара отклонили запрос США о задержании иранского нефтяного танкера Grace 1, мотивировав это тем, что судно не нарушает местные и европейские законы, сообщает в воскресенье газета Gibraltar Chronicle.

В правительстве Гибралтара пояснили, что позиция Штатов была напрямую связана с соблюдением американских санкций против Ирана. Однако аналогичных санкций в Гибралтаре и в целом в ЕС нет.

Как говорится в его заявлении, санкционный режим Евросоюза против Ирана в корне отличается от американского .

Изначально танкер задержали по инициативе Великобритании за попытку в обход ограничительных мер поставить нефть в Сирию. Однако затем судно было решено отпустить, так как Тегеран письменно заверил, что груз в Сирию не отправится. Уже при этом задержании ряд западных СМИ указывал, что на самом деле за попыткой задержать Grace 1 может стоять известный своей жесткой позицией в отношении Ирана советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

В настоящее время танкер остается в Гибралтаре в ожидании нового экипажа.