Что случилось этой ночью: четверг, 29 августа

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Поисковым сетям дадут шесть часов на удаление пиратских ссылок. Поисковиков подключат к реестру ссылок с пиратским контентом. Роскомнадзор предложит поправки к закону "Об информации".

– Глава ЕКА объяснил, почему агентство приостанавливает полеты на российских "Союзах". Европейские астронавты рассчитывают на места в новых американских кораблях. На сегодняшний день попасть на МКС можно только на "Союзах".

– Эрдоган не исключил покупки новейших российских истребителей. Президент Турции сделал заявление после посещения авиасалона МАКС. Турция ищет варианты на случай срыва поставок американских F-35.

– Зеленский и Меркель договорились провести саммит в нормандском формате. Уже в начале сентября дипломаты начнут приготовления. Зеленский поблагодарил Меркель за отказ вернуть Россию в G7.