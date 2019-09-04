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Семеро моряков с задержанного в Иране танкера покинут страну 5 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Семь моряков, включая одного россиянина, отпущенные с танкера Stena Impero, как ожидается, покинут Иран в четверг, 5 сентября. Об этом сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, вероятнее всего, освобожденные моряки направятся в Дубай. Но "эта информация пока не подтверждена окончательно", добавил он.

Ранее в среду, 4 сентября, стало известно, что Тегеран отпустил из-под стражи семь членов экипажа Stena Impero. Такое заявление сделал представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

В посольстве РФ в Тегеране "Интерфаксу" подтвердили информацию об освобождении семи членов экипажа и уточнили, что среди них есть один россиянин. "Среди отпущенных - один гражданин России. Еще двое россиян остаются на судне", - сказал пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства 19 июля был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Это произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

Stena Impero Иран Дубай

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