В Абхазии итоги второго тура выборов президента объявят утром

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Второй тур голосования по выборам президента Абхазии завершился. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории республики, а также в Москве и Черкесске.

По предварительным данным, явка избирателей на 19:30 составила 60,99%, сообщила журналистам пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа.

По ее словам, проголосовали 64 тыс. 947 избирателей при том, что всего в список избирателей включено 127 тыс. 362 человек.

"На избирательных участках приступили к подсчету голосов, поданных за кандидатов. Предварительные итоги повторного голосования Центральная избирательная комиссия объявит утром в понедельник", - сказал председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия.

Он также сообщил, что официальных письменных жалоб на какие-либо нарушения в ЦИК пока не поступало. В то же время он не исключил, что они еще могу поступить после завершения подсчета голосов.

Гогия напомнил, что порог явки во втором туре составляет 25% и он был пройден в 15:00 по Москве.

Первый тур выборов главы республики состоялся 25 августа. Было зарегистрировано девять кандидатов. Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба, получивший поддержку 23,85% избирателей, и руководитель оппозиционной партии "Амцахара" (Родовые огни) Алхас Квициния, набравший 21,9 % голосов. В первом туре явка составила 66,55%.