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Трамп опроверг назначение Помпео советником по нацбезопасности

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет назначать госсекретаря Майка Помпео ещё и на пост советника по нацбезопасности.

На вопрос журналистов в Белом доме о том, рассматривается ли кандидатура Помпео, он ответил отрицательно.

В миреCNN узнал об идее администрации Трампа назначить Помпео на пост БолтонаЧитать подробнее

Трамп пояснил, что в настоящее время он рассматривает 15 кандидатов на эту должность.

Ранее на этой неделе стало известно, что Трамп уволил с поста советника по нацбезопасности, считающегося одним из ключевых в американской администрации, Джона Болтона. Трамп мотивировал это разногласиями по международным вопросам. Ожидается, что имя преемника Болтона станет известно на следующей неделе.

Дональд Трамп США Майк Помпео

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