Освобожденные из РФ украинцы получили новые документы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Военные моряки и другие освобожденные из-под стражи в РФ украинцы получили новые паспорта в форме ID-карточки, а также паспорта граждан Украины для выезда за границу, сообщила Государственная миграционная служба страны (ГМС).

В ней отметили, что так как украинцы проходят лечение, к ним отправили мобильный пункт оформления документов.

Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" 7 сентября. На Украину вернулись в том числе режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанные после инцидента в Керченском проливе в 2018 году.

При этом в Москву вернулись 35 человек, включая журналиста Вышинского, а также свидетеля по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.