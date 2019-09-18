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МИД РФ предупредил россиян о планирующихся в Гонконге акциях протеста

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Власти Гонконга введут повышенные меры безопасности в связи с планирующимися в субботу, 21 сентября, акциями протеста. Об этом сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

В связи с готовящимися акциями в специальном административном районе КНР вводятся повышенные меры безопасности, планируется перекрывать дороги, говорится в твиттере ДСКЦ.

Шествие начнется в 15.00 по местному времени (10 утра по Москве) от улицы San Wo Lane до правительственного района Tuen Mun. В 19.00 по местному времени планируется сидячая забастовка на станции метрополитена Yuen Long, заявляли ранее организаторы акции.

Антиправительственные демонстрации продолжаются в Гонконге уже два месяца, они стали ответом на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

Законопроект был отменен, но протесты продолжились. Среди требований демонстрантов: создание независимого комитета для расследования насилия полицейских по отношению к протестующим.

Главный аэропорт Гонконга из-за непрекращающихся акций протеста и забастовок работает с перебоями. Пассажиропоток аэропорта в августе сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МИД РФ Гонконг

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