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Украина не примет участия в сессии ПАСЕ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил член фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал он в фейсбуке в субботу.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ". Как написал Яременко, этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента.

Накануне состоялось учредительное собрание делегации Верховной рады в ПАСЕ. Ее возглавила депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Как сообщалось, в июне ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее. Тогда в знак протеста в связи с этим решением делегация Украины прекратила работу в ПАСЕ.

Российская делегация не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Украина ПАСЕ

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