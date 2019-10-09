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Россия предпримет все, чтобы договориться с США о продлении СНВ-3

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжит предпринимать усилия, чтобы продлить действие истекающего в 2021 году договора СНВ-3, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Крест мы не ставим ни на чем. Мы с оптимизмом смотрим на решение любых проблем международной безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о перспективах продления договора СНВ-3.

"До момента прекращения срока действия этого договора в феврале 2021 года мы будем предпринимать все возможные усилия с тем, чтобы договориться с США о каком-то механизме - или временного продления, или, продления, как прописано в договоре, на пять лет", - продолжил он.

Ермаков отметил, что "в любом случае этот договор на данный момент является фундаментальным", и ничего другого в области реального ядерного разоружения, по его мнению, просто не существует. В связи с этим Россия будет стремиться сохранить позитив, к которому в свое время удалось прийти в отношениях с США, "на который многие равнялись и называли Договор о СНВ эталоном в области ядерного разоружения", заключил российский дипломат.

СНВ-3 - Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - был подписан сторонами в 2010 году. Он рассчитан на десять лет с возможностью продления еще на пять лет по соглашению сторон. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года, его срок действия истекает в 2021 году.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что договор СНВ-3 можно не продлевать, поскольку российские системы "такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу".

В свою очередь Джон Болтон, на тот момент занимавший пост советника президента США по нацбезопасности, назвал маловероятным продление договора по СНВ с Россией. По его мнению, договор имел значительные упущения. В частности, в него не были включены тактические ядерные ракеты и ракеты малой дальности, новые российские средства доставки.

Россия США МИД РФ Владимир Ермаков

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