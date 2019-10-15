Число жертв тайфуна в Японии достигло 66 человек

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 66 человек, сообщает во вторник телекомпания NHK со ссылкой на данные местных властей.

Ранее сообщалось о 56 погибших.

Наиболее сильно пострадала префектура Фукусима на северо-востоке Японии, там погибли 25 человек.

"Хагибис" принес сильные ветры и проливные дожди, в результате около 200 рек вышли из берегов. Дамбы прорвались примерно на 50 из них, что вызвало наводнения на обширных территориях. Более 10 тысяч домов были повреждены. Сильный дождь также вызвал около 140 оползней по всей стране.

Метеорологи сообщили, что во многих районах в течение двух дней выпало до 40% ежегодной нормы осадков.

Почти 35 тысяч домохозяйств по-прежнему остаются без электричества, а еще 130 тыс. домов без водоснабжения.